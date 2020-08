Åbning af svømmehal er udskudt endnu en uge

Det var forventningen, at Solrød Svømmehal skulle stå klar til åbning efter renovering i indeværende uge. Det er nu udskudt til den kommende uge (uge 34).

Det skyldes, at det ikke er lykkedes entreprenørerne at skabe det nødvendige indeklima til brug af svømmehallen. Udfordringen opstår i samspillet mellem det midlertidige ventilationsanlæg, den mere end dobbelt mængde klor som følge af covid-19, og det varme vejr. Entreprenørerne arbejder fortsat på højtryk med at få teknikken på plads i forhold til indeklimaet. Det nye vandrensningsanlæg kører fint med høj og god vandkvalitet.