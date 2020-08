Se billedserie En lørdagstur til Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Åbent hus i roklubben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent hus i roklubben

Sydkysten - 02. august 2020 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Roklub holder åbent hus lørdag den 8. august fra kl. 10-14. Her kan alle interesserede komme og få en prøvetur i en robåd eller kajak.

- Vi viser også vores sidste nyanskaffelse SUP Boards frem, som vi har fået støtte fra DIF og DGI´s foreningspulje til at købe. Vi har også fået støtte på 10.000 kroner fra foreningspuljen til udarbejdelse af en velkomst håndbog. Det er også med disse penge muligt at tilbyde alle interesserede gratis medlemskab i roklubben de første tre måneder, hvis man melder sig ind i forbindelse med åbent hus arrangementet, siger Jens Revall, som er formand for klubben.

Det er en kolossal hjælp for roklubben med de ekstra penge, og formanden håber, at mange vil være interesserede i at forsøge sig med rosporten.

- Vi har stor aktivitet og er på vandet både morgen, formiddag og aften samt i weekenden. Klubbens instruktører står parat til at give en prøvetur og også til at lære alle interesserede rosportens finesser og glæder at kende på den efterfølgende roskole. Roskolen er også gratis, uddyber Jens Revall.

Roklubben ser frem til, at mange møder frem på Mosede Havn lørdag den 8. august.