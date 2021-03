Socialdemokratiets spidskandidat i Greve, John T. Olsen, ser frem til valget. Pressefoto Foto: Susanna Zenani

A-holdet sendes på banen

Sydkysten - 06. marts 2021 kl. 19:35 Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet i Greves lokale partiforening har natten til d. 2. marts afsluttet den elektroniske urafstemning om kandidaternes placering på stemmesedlen til KV-21. Deltagelsen var stor, idet næsten 55 % af alle stemmeberettigede i den lokale partiforening deltog.

- Afstemningen har naturligvis været præget af restriktionerne pga. covid-19, men partikontoret har tilbudt en sikker elektronisk afstemningsløsning, som vi partiforeninger rundt i landet har anvendt med stor succes. Gennemførelsen har været nøje planlagt og gennemført af bestyrelsen, og jeg er stolt over bestyrelsens arbejde herunder også over forløbet og gennemsigtigheden i hele processen siger partiformand Claus A. Pedersen.

- Tæt på 55 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, og hos de medlemmer hvor it har udgjort en teknisk udfordring, har bestyrelsen haft et it-kyndigt 'hjælpehold' på 2 personer på banen, som har løst udfordringen med medbragt it udstyr og div. værnemidler tilføjer Claus A. Pedersen.

- Det her hold er fyldt med energi og lyst til at påvirke Greve kommune i fremtiden. Aldrig har vores socialdemokratiske kandidatliste frem mod et kommunalvalg indeholdt så meget potentiale, stærke fagligheder og mangfoldighed som i år. Jeg mærker en stor lyst til at fordybe sig i den politiske hverdag i vores politiske baggrupper, og ser med stolthed og ærefrygt på, at vores kandidater kaster sig ud med deres politiske budskaber i medierne siger borgmesterkandidat John T. Olsen.

- Det er imponerende, for det kræver mod at stille sig til rådighed ved et valg - uanset partifarve. Min erfaring siger, at det man ofte møder, når man bevæger sig ud i offentligheden som person med et politisk parti præget ind i sine budskaber, så møder man negativitet og hård kritik. Det har vi forsøgt at forberede vores kandidater på. Samtidig vil jeg understrege, at jeg håber, vi ser en valgkamp i Greve, der har fokus på den politik, som de enkelte partier vil arbejde for, udtaler borgmesterkandidat John T. Olsen.

- Generalforsamlingen senere på måneden skal tage stilling til valgprogrammet, som vi har brugt en stor del af efteråret og vinteren på at udvikle og finpudse sammen med vores medlemmer. Det har denne gang været et meget omfattende arbejde, siger partiformand Claus. A. Pedersen, der afslutningsvist opfordrer Greveborgere til at kontakte ham på 24 68 86 34, hvis man overvejer at være kandidat for A; for der er plads til flere, men listen, der er sidestillet, fyldes blot op 'nedefra'.

Medlemmerne har placeret kandidaterne således:

1 John T. Olsen

2 Bjarke Abel

3 Heidi Serny Jacobsen

4 Maria Witthøft

5 Charlotte Levin

6 Tina Rottbøll

7 Frank Christiansen

8 Kenneth Jerkel

9 Jette Andersen

10 Bjarne Groth Kjær

11 Rene Høg

12 Steen Larsen

13 Dorit Schultz

14 Battal Kücükavci

15 Andreas Blåberg

16 Leif Limkilde Bloch

17 Freddy Aldenborg