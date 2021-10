PR-foto Foto: Nicky Persson

8.B hev sejren hjem i Frivillighed på Skoleskemaet

Skole. For nyligt var der finale i Frivillighed på Skoleskemaet i Multisalen på Vallensbæk Skole i Vallensbæk Kommune.

Sydkysten - 03. oktober 2021 kl. 14:31 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: 200 elever fra 8. klasse var for nyligt samlet i Multisalen på Vallensbæk Skole i Vallensbæk Kommune for at heppe på deres klassekammerater, da der var finale i Frivillighed på Skoleskemaet.

Klasserne havde på forhånd stemt om, hvilken gruppe der skulle repræsentere hver klasse.

Salen summede af forventning inden fremlæggelserne, og i takt med at hver gruppe kom på scenen for at pitche deres idé, blev det tydeligt, at det var grænseoverskridende for eleverne at tale for så stor en forsamling. Men de unge var modige og turde italesætte nervøsiteten, ligesom deres publikum var gode til at være stille under fremlæggelserne og juble og klappe, når de var overstået.

Og netop det at turde pitche en idé er et af omdrejningspunkterne i Frivillighed på Skoleskemaet, der er et undervisningskoncept, der sætter frivillighed, kreativitet og idéudvikling på skoleskemaet. Formålet er bl.a. at fremme elevernes viden om frivillighed, samtidig med at de lærer at brainstorme og være i en designproces.

Temaet for ugen er det samme som Vestegnens Kulturuge, der i år har temaet "Naturens steder - stedernes natur". Og der var stor variation blandt de fremlagte ideer, der spændte over blandt andet affaldsindsamling, plantning af træer og naturaktiviteter med ensomme ældre.

Eleverne blev bedømt ud fra tre kriterier; processen, løsningen og fremlæggelsen. Det var et enigt dommerpanel, der var kommet frem til, hvem der skulle have henholdsvis 1.- og 2.-pladsen, kunne borgmester Henrik Rasmussen fortælle, da vinderne skulle kåres.

2. pladsen gik til 8.B på Vallensbæk Skole, mens det blev Egholmskolens 8.B, der hev 1. pladsen og de 3.000 kroner hjem til klassekassen for deres idé om ældre, der i samarbejde med daginstitutionerne, anlægger køkkenhaver, som børnene så senere skal spise høsten fra. Dommerpanelet roste især gruppen for deres research, hvor de havde besøgt nogle af kommunens børnehaver for at sikre sig, at ideen var mulig.