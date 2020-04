Send til din ven. X Artiklen: 88 elever fra Solrød Kommune har lavet et smukt marguerit-maleri til dronning Margrethe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

88 elever fra Solrød Kommune har lavet et smukt marguerit-maleri til dronning Margrethe

Hele 3. årgang på Munkekærskolen i Solrød Kommune har lavet et farvestrålende blomstermaleri, der skal overrækkes til Hendes Majestæt Dronningen.

Sydkysten - 16. april 2020 kl. 19:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledning af H.M. Dronning Margrethe 2. 80 års fødselsdag vajer flaget foran Solrød Rådhus fint i det flotte blå vejr, mens forårsblomsterne er sprunget ud. Festlighederne er aflyst som følge af situationen med coronavirus, men Solrød Kommunes gave til dronningen ligger klar til at blive afleveret.

Der har været tradition for, at når dronningen fylder rundt, så giver kommunerne hver især eller i mindre grupper en gave. Men det er lavet om med fejringen af dronningens 80 års fødselsdag, hvor samtlige af landets kommuner er gået sammen om at give dronning Margrethe en fælles gave. Den fælleskommunale gave består i, at hver kommune bidrager med et maleri malet af elever fra en 3. klasse i kommunen. Opgavens kriterier var, at både dronning Margrethe og et varetegn fra kommunen skulle optræde på maleriet, men ellers havde eleverne helt frie tøjler.

I Solrød Kommune er det 88 elever fra hele 3. årgang på Munkekærskolen, der har lavet maleriet. Et smukt maleri, som eleverne helt selv har tegnet og malet, og alle eleverne har bidraget til det endelige resultat. Hver elev har nemlig tegnet deres egen marguerit, som er klistret på billedet. Eleverne valgte margueritten, da de fandt ud af, at det er dronningens yndlingsblomst, og at den dermed har en særlig betydning for dronningen.

Borgmester Niels Hörup var før coronakrisen forbi Munkekærskolen for at se maleriet og høre om tankerne og processen bag.

- Det var fantastisk at mærke det fællesskab, som man kan se også præger maleriet. Alle elever har bidraget til maleriet og kan se sig selv repræsenteret i netop den marguerit, de har lavet. Det er et smukt maleri, som jeg synes, eleverne kan være stolte af, siger Niels Hörup.

- Hendes Majestæt Dronningen kan om nogen samle befolkningen, og derfor synes jeg, at maleriet og ideen med en fællesgave fra alle kommunerne er i den helt rette ånd. Jeg ønsker Hendes Majestæt Dronningen en fortrinlig fødselsdag og glæder mig til, at maleriet bliver overrakt til hende.

Maleriet blev lavet færdig før coronakrisen og Kommunernes Landforening (KL) har indsamlet malerier fra alle 98 kommuner og indrammer dem. To elever fra hver kommune skulle have deltaget i en ceremoni, hvor de præsenterede maleriet for dronningen, men på grund af coronakrisen er det ikke muligt at afholde arrangementet. Hvornår dronningen modtager maleriet vides ikke på nuværende tidspunkt.