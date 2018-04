Det viste sig, at den ældre kvinde hele to gange er blevet nægtet en fornyelse af sit kørekortet. Foto: THOMAS OLSEN

84-årig slingre-bilist stoppet

Sydkysten - 03. april 2018 kl. 13:45 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 84-årig kvinde har tilsyneladende sat sin selvstændighed meget højt - og også lidt for højt. I hvert fald blev hun lørdag eftermiddag sigtet for at køre uden førerret, da hun to gange er blevet nægtet en fornyelse af kørekortet, senest for ganske kort tid siden.

Det var en borger, der ringede til politiet, efter kvinden var kommet ind på parkeringspladsen på Jerismosevej. Hun kørte usikkert, parkerede hen over to p-båse - indtil en borger hjalp med at få parkeret bilen ordentligt - og skulle også have hjælp til gå. Da politiet lidt senere kom til området, var hun ved at køre fra parkeringspladsen og kørte »meget langsomt og usikkert,« som politiet beskriver det i døgnrapporten, ad Jerimosevej. Her stoppede politiet hende og sigtede hende for at have kørt uden førerret, hvilket koster en bøde på 7000 kroner, første gang man bliver taget i forseelsen - senere kan det medføre både konfiskation af bilen og endda fængselsstraf.

Det er dog mest på grund af risikoen for, at der kan ske ulykker, at kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen, anbefaler, at man som familie tager en snak med de ældre familiemedlemmer om det at køre bil.

- Det kan være svært at erkende, at man ikke længere kan køre bil, især hvis man måske er blevet dement. I værste fald må man fjerne bilen, så den ældre ikke bliver fristet af at have den stående i carporten, siger Carsten Andersen, som også roser borgeren for at have ringet til politiet - hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt, understreger han.