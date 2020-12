80 lejligheder på Tjørnelygrunden købt til udlejning

Det er to svenskejede ejendomsgiganter, der netop har indgået en aftale, som omfatter 80 to-, tre- og fireværelseslejligheder til udlejning. De seks punkthuse har et fælles orangeri, der fungerer som beboerhus for de kommende lejere. Bonava har udviklet boligprojektet, og har ligeledes ansvaret for at bygge og udleje de mange boliger. Byggeriet af de 7.440 kvadratmeter boligareal starter i indeværende år, og det forventes, at de første beboere flytter ind i sommeren 2022.