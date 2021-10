74 kandidater til valget i Solrød

Når borgerne i Solrød skal sætte kryds den 16. november, så har de 74 kandidater fordelt på ni partier og to lister at vælge i mellem.

Venstre stiller med det største hold, her har vælgerne mulighed for at vælge blandt 15 kandidater. Lokallisten VoresSolrød, som stiller op for første gang, kommer lige efter med 12 kandidater. Socialdemokratiet stiller med 10, Det Konservative Folkeparti med 8. Både Socialistiske Folkeparti og Dansk Folkeparti stiller med syv kandidater. Havdruplisten stiller med 4, Liberal Alliance og Enhedslisten med tre kandidater, og De Radikale stiller med færrest kandidater, her er der blot to.