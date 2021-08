67-årig snød i scan-selv-kasse

En 67-årig kvinde snød, da hun onsdag aften ved 18-tiden stod i scan-selv-kassen i Bilka Waves. Personale fra varehuset kontaktede politiet, da de havde tilbageholdt den 67-årige kvinde fra Greve, som havde stjålet dagligvarer for 191 kr. Kvinden havde betalt nogle varer, men hun havde undladt at betale for en del af varerne, inden hun forlod kassen. Kvinden blev imidlertid opdaget af kassepersonalet og taget med ud i baglokalet, indtil patruljen kom frem. Den 67-årige blev sigtet for butikstyveri, og hun betalte for de stjålne varer. Hun kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.