650.000 kr. til bedre trivsel og faglige løft til skoleelever

Se billedserie Et bredt flertal i Folketinget har nemlig indgået en aftale, der betyder, at landets kommuner får tilskud til at håndtere både faglige udfordringer og trivselsproblematikker bl.a. blandt de ældste elever i grundskolerne.

30. april 2021

Der skal sættes ind på både trivsel og læring inden sommerferien ved hjælp af statslige midler, og samtidig opfordrer formand for Familie- og uddannelsesudvalget, Kim Sunesen (V), forældre til at tage en snak med deres børn om, hvordan de går og har det.

Selvom skolelærere, pædagoger mv. hver dag gør deres bedste for at skabe nogle gode og udviklende rammer, hvor landets skoleelever både kan trives og lære, har coronapandemien alligevel sat sine spor både i forhold til trivsel og læring. Men nu er der ekstra hjælp at hente.

I Solrød Kommune betyder det, at kommunen får ca. 650.000 kr. ekstra til faglige og trivselsrettede indsatser for primært 9. og 10. klasserne, PPR, klubber i regi af PPR og UngSolrød samt elevrådene på de tre folkeskoler. Byrådet godkendte på byrådsmødet den 26. april 2021 bevillingen fra staten.

- Coronapandemien har betydet meget store ændringer for vores børn og unges hverdag, og vi ved, at det desværre har været og er en rigtig svær situation for mange børn og unge. Vores dygtige medarbejdere på fx skolerne, i PPR og i klubberne gør en stor indsats for vores børn og unge i hverdagen, og jeg er sikker på, at de med de ekstra midler nu kan sætte gang i endnu flere rigtig gode trivsels- og læringsinitiativer, siger Kim Sunesen (V), formand for Familie- og uddannelsesudvalget, og fortsætter:

- Initiativer på fx skolerne og i klubberne kan dog ikke stå alene, og jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi forældre også husker at tage snakken om, hvordan vores børn og unge går og har det, fx når vi sidder rundt om spisebordet til aftensmaden. Det er nu, vi skal være ekstra opmærksomme.

Tilskuddet fra staten skal bruges inden sommeren 2021, og de fordeler sig med ca. 400.000 kr. primært til elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Solrød Kommune, men elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Ca. 170.000 kr. er øremærket trivselsindsatser i regi af PPR til akutte indsatser for børn, der mistrives. Der er sat næsten 60.000 kr. af til trivselsindsatser i klubber, der administreres af PPR og UngSolrød, imens elevrådene på Solrød Kommunes tre folkeskoler tilsammen får næsten 20.000 kr.