630 bilister kontrolleret i omfattende færdselskontrol

Hele ni bilister blev sigtet for kørsel uden førerret i forbindelse med kontrollen - og tre bilejere blev sigtet for at overlade deres bil til en person uden kørekort. En havde ikke spændt sit barn under 15 år fast med sikkerhedssele og fem blev sigtet for ikke selv at anvende sele under kørslen. En talte i mobiltelefon under kørslen og seks blister havde fejl og mangler på bilen. En kørte med en trailer, hvortil der kræves trailerkørekort, men det havde han ikke erhvervet, så han blev sigtet for kørsel uden førerret til kategori BE. Ni bilister havde ikke medbragt deres kørekort.