61-årig dømt for overgreb mod handicappede børn

Dom: En 61-årig mand blev torsdag idømt otte års fængsel for at have bestilt overgreb mod børn, som han så via sin computer og for at have begået overgreb mod handicappede børn.

Det er 4. januar. På sin bopæl sidder en 61-årig mand foran computerskærmen og kigger med, mens to søskende, en dreng og en pige, begge under 12 år gamle, bliver udsat for overgreb af deres mor.

På videoen ser det ud til, at de er i hjemlige rammer på Filippinerne.

Overgrebet har den 61-årige bestilt, og mens det står på, fortæller den 61-årige, hvad han gerne vil se.

Det betaler han i omegnen af 300 kroner for ved hjælp af stjerner, der fungerer som valuta i det særlige chatprogram. Samtidig tilfredsstiller den 61-årige sig selv foran sit webcam, og det hele optager han, så det efterfølgende ligger på computeren.

Optagelsen finder politiet, da de ransager mandens bopæl 12 februar i år. Det gør de, fordi de har fået et tip fra det amerikanske bureau National Center for Missing and Exploited Children, en privat organisation, der blandt andet arbejder for, at færre børn udsættes for seksuelle overgreb.

De har fundet ud af, at den 61-årige har delt tre billeder med børnepornografisk indhold over nettet, og derfor undersøger de mandens hjem.

Her finder de videoen fra 4. januar og 13 andre videoer med lignende indhold, hvor børn under 10 og 12 år bliver udsat for overgreb på den 61-åriges bestilling. Derudover finder politiet også 773 billeder af børnepornografisk karakter.

I retten erkendte den 61-årige, at han havde bestilt og betalt for overgrebene, og at han havde billederne, og torsdag blev han idømt otte års fængsel og blev samtidig frataget retten til at arbejde med eller tage kontakt til børn under 18 år.