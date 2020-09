58-årig taget for butikstyveri

Lørdag den 26. september kl. 10.59 kørte en patrulje til et byggemarked i Industridalen ii Ishøj, hvor en butiksdetektiv tilbageholdt en mand mistænkt for butikstyveri i forretningen. Efter undersøgelser på stedet rejste patruljen sigtelse mod en 58-årig mand for tyveri af en lygte og batterier til 510 kr. Han erkendte tyveriet og betalte derefter for varerne. Der venter nu et efterspil med bøde og tyverianmærkning på straffeattesten.