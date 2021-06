Trafikstøj har længe plaget Vallensbæk og nu falder der penge af til en støjskræm. PR-foto Foto: Nicky Persson

55,9 millioner sat af til støjskærm i Vallensbæk

Sydkysten - 28. juni 2021 kl. 16:14

Vallensbækl: I den nye 'Aftale om Infrastrukturplan 2035' er der afsat 55,9 mio. kr. til et støjskærmsprojekt ved Holbækmotorvejen og Vallensbækvej i Vallensbæk. Borgmester Henrik Rasmussen er glad for, at det endelig lykkedes.

Store dele af Vallensbæk er plaget af støj fra Holbækmotorvejen. Men det ser ud til, at det snart skal ændre sig. Fordi der er i den nye 'Aftale om Infrastrukturplan 2035' sat 55,9 mio. kr. af til et støjskærmsprojekt ved Holbækmotorvejen og Vallensbækvej.

Det skaber stor glæde hos Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, som sammen med Vallensbæks borgere har kæmpet for en støjskærm gennem flere år.

- Jeg har som borgmester i mange år kæmpet for at få gjort noget ved trafikstøjen i kommunen, og det har Vallensbæks borgere også. Så jeg er glad for, at de involverede partier tager ansvar for de støjproblemer, motorvejene forårsager, og for at vores hårde arbejde betyder, at vi i Vallensbæk endelig kan få en støjskærm. Det kommer til at gavne rigtig mange mennesker og forbedre deres livskvalitet, siger Henrik Rasmussen.

Han har sammen med Vallensbæks borgere i årevis lagt pres på politikerne på Christiansborg, for at få dem til at prioritere midler til støjbekæmpelse på eksisterende strækninger. Blandt andet er borgmesteren gået sammen med Vallensbæk-borgere, og har inviteret ministre og transportordførere på støj-besøg, hvor de selv har kunnet opleve den støj, borgerne til daglig oplever i deres hjem.

Senest lagde Vallensbæk Kommune pres på politikerne den 11. maj 2021, da borgmester Henrik Rasmussen i et strategisk samarbejde med nabo- og omegnskommunerne mødtes med Folketingets Transportudvalg sammen med ti andre borgmestre for at sætte støj på dagsordenen.

Det er ikke første gang, Vallensbæk har været lovet en støjskærm. I 2019 havde den tidligere regering øremærket penge til støjbekæmpelse nord for Holbækmotorvejen, før denne aftale blev annulleret af transportministeren.