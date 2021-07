Manden fra Solrød blev dømt ved Retten i Roskilde. Arkivfoto: Frederik Cederskjold

51-årig kørte uden kørekort

Sydkysten - 18. juli 2021 kl. 16:17 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

En 51-årig mand forklarede i Retten i Roskilde, at han ikke vidste, at han havde fået frataget sit kørekort. Det skete i forbindelse med, at han var tiltalt for i alt syv punkter, der blandt andet inkluderer for høj fart, kørsel uden kørekort og kørsel med en for høj promille.

Manden kærte i marts 2019 56 kilometer i timen på et stykke, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen. Han forklarede i retten, at han troede, at han måtte køre 60 kilometer i timen. Samtidig forklarede han, at han ikke vidste, at han havde fået frataget kørekortet, da han blev stoppet uden at have et. Forklaringen i retten var, at han ikke havde åbnet sin e-boks, hvori der var et brev, hvor han var blevet frataget kørekortet.

Samtidig blev han dømt for at have kørt med for høj promille i blodet en forårsdag i 2019. Han blev målt til at have en promille på 0,86 og forklarede i retten, at han havde hentet en bil, der var blevet beslaglagt og omregistreret. Det var en kammerat, der skulle hente bilen, men da der ikke var så mange minutter til, at en port ville blive lukket, ville den dømte kørt den udenfor porten, hvor han altså blev stoppet med for øj promille.

Manden erkendte, at han havde kørt for stærkt og med alkohol i blodet og at han kørte bil uden at have et kørekort. Han var også tiltalt for at være i besiddelse af en peberspray, der dog var tom, og derfor blev han frikendt for det.

Straffen lød på en bøde på 34.500 kroner og en frakendelse af retten til at køre bil i et år. Samtidig skal han betale sagens omkostninger.