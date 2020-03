500.000 i bøde: Chauffør på Red Bull droppede hvil og søvn

- Det er ikke så tit vi ser det i den her grad. Den her kaster vi ud i pressen, fordi den er så slem, som den er, lyder det fra leder af vejsidekontrollen ved Politiets Tungvognscenter Øst, Henrik Fobian.

Chaufføren fortsatte næsten på daglig basis sin kørsel efter han var løbet tør for køretid. Chaufføren tog herefter sit førerkort og fortsatte sin kørsel uden at registrere det.

Køre- og hviletidsbestemmelserne siger, at man ikke må køre længere end 4,5 time uden hvil, men her havde tyskeren altså kørt mere end ti timer i streg.

- Kan du forestille dig, at sætte dig i din bil og køre ti timer i streg. Det er lang tid, siger Henrik Fobian og fortæller, hvorfor det er vigtigt, at overholde hviletidsreglerne:

- Han kører et tungt køretøj, og skrækscenariet er, at han kommer kørende og overser en kø. I en 56 tons tung lastbil, så kræver det noget før den stopper. Og dem der sidder i køen har ingen chance for at undvige. Det er derfor vi offentliggør den her. Den er simpelthen for fræk, lyder det fra Henrik Fobian.