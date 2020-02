50 millioner kroner ekstra til bygninger

Sidste år blev flere af kommunens anlægsprojekter billigere end ventet, og derfor er der nu et plus på 50,7 millioner kroner i pengekassen. De penge skal straks investeres i nye anlægsprojekter. Det har flertallet bag budgettet lovet hinanden og borgerne.

- Da vi lavede budgetforliget, aftalte vi også, at alle penge til anlæg skulle gå til anlæg. Og hvis nogle anlæg blev billigere end ventet, skulle resten af pengene stadig gå til anlæg, siger Pernille Beckmann og fremhæver, at der blandt andet blev afsat penge til at gå i gang med at renovere fodboldhuset ved GIC.