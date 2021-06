48-årig kvinde med hunde i snor gik til angreb på betjent

En 48-årig spirituspåvirket kvinde i Hegnsgården var så utilfreds med at blive anholdt onsdag eftermiddag, at hun sparkede en betjent over benet to gange og forsøgte at nikke ham en skalle.

Kvinden blev nu endnu mere usamarbejdsvillig, og kaldte betjentene for alverdens ting. Under anholdelsen af kvinden sparkede hun to gange en mandlig betjent over benet, og forsøgte at nikke ham en skalle.

Hun var på køreturen til politistationen kraftigt udadreagerende og råbende over for betjentene, så hun blev taget med til afrusning i detentionen. Da hun var faldet til ro, blev hun sigtet for vold mod politiet og afhørt til sagen. Hundene blev placeret på dyrepension, indtil kvinden igen kunne løslades efter at være blevet fremstillet for fogeden.

Hun kan forvente at høre mere fra politiet i straffesagen om vold mod tjenestemand.