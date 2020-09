Se billedserie 4600 cigaretskodder fylder en hel spand. PR-foto

4600 skod: Børn rydder op efter rygere

Sydkysten - 01. september 2020 kl. 19:04 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære ryger, der skodder og efterlader din cigaret på stranden... Hvorfor skal børn samle dit mundvandsbesudlede, tungmetalindeholdende, nikotinforgiftede stykke mikroplastforurenende skrald op? Hvorfor skal børns små fingre røre det? Hvorfor samler I det ikke selv op?

4600 cigaretskod blev der samlet op på Ishøj Strand. I fire timer hjalp 70 til 80 børn og voksne med at samle skrald fra stranden, som en del af Garbage Run-fællesskabets kampagne, Stranden op af Skraldespanden. 4600 cigaretskod svarer til en spand med top.

- Det var vanvittigt og uhyggeligt, hvor mange skod vi har fundet. Det er på et lille område lige nede på stranden i Ishøj, siger Bodil Fosgaard, stifter af Garbage Run.

Indsamlingen foregik 19. august, og det endelige resultat er netop blevet offentliggjort. Her viser det sig, at man på Ishøj Strand samlede langt flere skodder sammen, end man allerede havde gjort tilsammen på strandene i Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk. Her var det samlede resultat 3500 skod - hvilket også er mange.

Ulækkert og giftigt

- Folk tænker, at det er jo bare er et lille stykke affald, og at det gør ikke noget, at man smider det. Men hvis alle tænker sådan, så bliver det et kæmpe problem, forklarer Bodil Fosgaard.

Hun gør opmærksom på, at skoddene ender i havet, hvor det bliver til mikroplast, som bliver spist af små dyr og ender på vores frokostbord. Men det er langt fra det eneste problem:

- Et cigaretskod indeholder også tungmetaller, så de skader vores miljø. Fisk dør, hunde kan blive forgiftede og der er eksempler på, at børn er blevet nikotinforgiftede af at spise dem, forklarer Bodil Fosgaard. Oplysningerne bliver bekræftet på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, hvor de skriver, at skoddene kan afgive tungmetaller som bly og cadmium, samt tjærestoffer og nikotin.

- Alligevel er det verdens mest henkastede stykke affald, siger Bodil Fosgaard, som understreger, at de passer på alle dem, der samler skod.

- De får handsker på og får poser med. Og efterfølgende får de desinficeret og vasket hænder, siger Bodil Fosgaard, som opfordrer til, at man, når man på egen hånd samler affald, og bruger handsker.

Lod affald ligge

På dagen, hvor Garbage Run-fællesskabet samlede affald, kunne indsamlerne se, hvordan folk efterlod affald på stranden, selv om de sad få meter fra kampagnens stand.

- Jeg havde en dialog med en herre, som lod sine metaldåser ligge. Han sagde, at det var fordi, der kommer nogen, og samler det op fordi der var pant på. Men hvad hvis der ikke gør det? Han endte med at tage dåserne med igen, siger hun.

Selv om ikke alle tænkte lige meget over affaldsproblematikken på den solrige dag, så oplevede Bodil Fosgaard og de øvrige deltagere i kampagnen et stort engagement:

- Der var mange, der var engagerede - både børn og voksne. Mange deltog i konkurrencerne om hvem, der kunne samle flest skod på fem minutter, forklarer hun. Konkurrencerne har de også haft med i både Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk, men i Ishøj kunne børnene altså pille langt flere små skod op af sandet.

Garbage Run takker børnene for hjælpen, hvilket alle vi andre egentligt også bør gøre.