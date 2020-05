46-årig kvinde fik beslaglagt sin bil

Lørdag klokken 11.30 kørte en 46-årig kvinde fra Skælskør i en personbil ad motorvejen i nordlig retning omkring Macdonalds-afkørsel 30 ved Solrød. Da færdselspolitiet standsede bilen, kunne hun som fører af den ikke fremvise et kørekort. Hun havde ikke generhvervet sin førerret efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet i 2017. Politiet sigtede derfor kvinden for kørsel uden førerret og kunne dermed konstatere, at det nu var fjerde gang inden for de seneste tre år, at hun blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret. Hendes personbil blev derfor beslaglagt med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som hun vil blive indkaldt til, når sagen og spørgsmålet om konfiskation skal afgøres.