45-årig kørte uden kørekort

Greve: Da en 45-årig mand fra Ballerup blev standset på Køge Bugt Motovejen i Greve søndag aften, viste det sig, at han ikke var i besiddelse af et gyldigt kørekort.

Derfor blev han sigtet for at køre uden gyldig førerret.

Manden, der havde lånt ham bilen - en 21-årig mand fra Ballerup, blev også sigtet i sagen for at overlade sit køretøj til en person, uden at sikre sig, at vedkomne havde gyldig førerret. Begge vil høre nærmere om sigtelserne, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.