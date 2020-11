Arkivfoto

42-årig kvinde skal i fængsel: Efterlod dansk barn i Uganda

Sydkysten - 26. november 2020

For første gang nogensinde er en person blevet dømt for at efterlade et barn i udlandet, da en 42-årig kvinde fra efterlod en 15-årig pige i Uganda under en rejse til det afrikanske land.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I 2018 blev paragraf 215a tilføjet til straffeloven, med henblik på at kriminalisere udsendelser af børn til udlandet under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

Og det var altså den, der kom i spil, da dommen blev afsagt 11. november.

Pigen, der blev efterladt i Uganda, er dansk statsborger, opvokset i Danmark, gik i folkeskole og vidste ikke selv, at hun skulle blive i Uganda. Hun fik frataget sit pas og mobiltelefon og blev efterladt uden penge eller tøj hos en familie, der ikke kunne forsørge hende, betale for hendes skolegang og havde svært ved at tale med hende.

Da værgen ni dage efter udrejsen kom hjem alene, blev danske myndigheder opmærksom på, at pigen var efterladt i Uganda. En tværgående myndighedsindsats med kommune, Udenrigsministeriet og Københavns Vestegns Politi fik med hjælp fra familien i Uganda sendt pigen hjem til Danmark efter en måneds tid.

Efterfølgende efterforskning førte til yderligere sigtelser mod den 42-årige værge for en årelang og jævnlig voldelig mishandling af pigen, som blandt andet var slået med ledninger. Den 42-årige kvinde blev desuden sigtet for at have slået og nevet sine egne tre børn i årevis.

Retten i Glostrup dømte den før ustraffede værge og mor et års ubetinget fængsel for at efterlade pigen i Uganda, for grov vold mod pigen og for vold mod sine tre børn.

- Bestemmelsen straffer den, som har ansvar for et barn og sender det til et andet land under forhold, som kan ødelægge barnets udvikling. Det har politi og anklagemyndighed vurderet, var på tale her, og det har retten nu dømt for. Når en enig domsmandsret sender en hidtil ustraffet kvinde et år i fængsel, signalerer retssystemet, at der er tale om grov forbrydelse, som straffes hårdt, siger anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse, Københavns Vestegns Politi.

Udover kvinden dømte retten hendes 44-årige mand for passivt at have ladet den årelange mishandling af pigen ske. Han var også ustraffet før, og fik et halvt års ubetinget fængsel samt en advarsel om udvisning af Danmark med en prøvetid på to år.

Den dømte kvinde ankede dommen den 25. november, og Statsadvokaten har nu kontraanket for begge dømte. Dermed kommer Østre Landsret til at afgøre sagen.