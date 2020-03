40 vinduer stjålet

Mellem torsdag og fredag var der indbrud i et lager på Industrisvinget i Tune. Et hegn til ejendommen blev klippet op, og et vindue til lageret blev knust med en sten. Fra lageret var stjålet mellem 40 og 45 Velux vinduer, transporteret væk i en trailer, hvor bagklappen var efterladt på ejendommen.

På Niels Pedersensvej har der været indbrud i en villa, efter at et vindue blev opbrudt. Skabe og skuffer blev gennemrodet, men det er uvist, hvad der blev stjålet.