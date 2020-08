40 års tro tjeneste på Munkekærskolen blev fejret

Tirsdag fejrede Munkekærskolen 40 års jubilæum for Dorte Wiese. Et sted, hvor hun altid har gået glad og smilende på arbejde de sidste fire årtier. I dagens anledning modtog hun dronningens fortjenstmedaljen i sølv for 40 års tro tjeneste, som blev overrakt af borgmester Niels Hörup.