40-års jubilæum: Erhvervspraktikanten blev direktør

31. januar 2021

Hvis man er lidt fræk, kan man få lyst til at kalde Bent Achton et levn fra fortiden.

For i en tid, hvor folk i stigende grad skifter arbejdsplads igennem en hel karriere, så hører det efterhånden til sjældenhederne, at man kan fejre 40 års jubilæum på samme arbejdsplads. Men 1. februar er det netop, hvad administrerende direktør i vvs-virksomheden Leon Petersen, Bent Achton, kan. Samme dag fylder han i øvrigt 56 år, og sidder man nu og regner sammen på fingrene, så vil man komme frem til, at han startede i virksomheden i den beskedne alder af 16 år. Her kom han i mesterlære som blikkenslager, og siden har han ikke set sig tilbage,

Faktisk stiftede han allerede bekendtskab med virksomheden lidt tidligere, da han var i erhvervspraktik i 10. klasse.

- Jeg kom aldrig tilbage til skolen. Jeg endte i stedet med at komme i lære hos Leon Petersen, der dengang havde et lille vvs-firma med fem ansatte og en enkelt lærling udover mig selv, siger Bent Achton.

Her har han været med på virksomhedens rejse i de seneste 40 år, og har selv spillet en aktiv del af udviklingen frem til i dag, hvor de i alt 24 ansatte arbejder indenfor de to grene af virksomheden, som er naturgas, hvor de blandt andet laver service på og udskifter naturgasfyr, og salg og installation af badeværelser. Her leverer Leon Petersen totalenterprise, når kunderne trænger til nye omgivelser i badeværelset.

I dag står naturgasdelen for to tredjedele af virksomhedens omsætning, mens badeværelserne står for resten.

- Det er vores mål og ambition, at badeværelsesdelen vil står for mere end halvdelen af vores omsætning om ti år. Det skal selvfølgelig ske, uden omsætningen på naturgasdelen går ned, siger Bent Achton.

Købte virksomheden Det er et af de langsigtede må, Bent Achton og Didde Jul satte sig, da de for knap syv måneder siden købte virksomheden af Anker Petersen, der 10 år forinden havde overtaget den fra sin far Leon Petersen, der stiftede virksomheden tilbage i 1966.

De står nu for hver deres del af forretningen, hvor Bent Achton tager sig af gasdelen, mens Didde Jul står for salg af badeværelserne.

Men selvom det altså er nye ansigter, der står i spidsen for Leon Petersen A/S, så insisterer Bent Achton på, at virksomhedens kerneværdier går i arv, og skal han pege på et forbillede, han selv gerne vil efterleve, så bliver svaret netop Leon Petersen.

- Udover at være en dygtig forretningsmand, så var han også et godt menneske. Han var typen, der kendte sine medarbejdere og vidste, hvad deres børn hed og spurgte interesseret ind til deres liv. Det er den type direktør, jeg gør en indsats for at blive, siger Bent Achton.

Det betyder blandt andet, at det ikke er »direktørtid«, han møder ind til. Nej. Bent Achton er altid første mand på pinden, når han møder ind klokken fem om morgenen. Her sætter han kaffe over, så de serviceteknikere, der lægger vejen forbi, inden de kører ud til dagens opgaver, kan få sig en frisk kop kaffe og en snak.

- Der er en helt særlig ro om morgenen, inden vi åbner vores showroom og kunderne begynder at ringe. Det giver mulighed for at få en god snak uden at blive forstyrret, siger Bent Achton.

- Helt overordnet vil vi gerne have, at medarbejderne er glade og med stolthed vil sige, at de arbejder i Leon Petersen, når tanten spørger, hvad de laver.

Udover at være den første på kontoret, så er han som regel også den sidste, der går, når de lukker klokken 17. Også om lørdagen tager han sin tørn, men der kan han allerede gå hjem klokken 13.

- Min kone siger af og til, at jeg arbejder for meget, men så plejer jeg at sige til hende, at hvis jeg nu spillede fodbold, så ville jeg også bruge mange timer på det. For mig er jobbet også min hobby, og jeg elsker at være her, Det forstår hun heldigvis, siger Bent Achton.

En åben familie Hos Leon Petersen er målet altid, at medarbejdere, der kommer ind i virksomheden, bliver i mange år.

- Vi ansætter aldrig nogen og tænker, at de skal være her i et par år og derefter drage videre. Vi håber, at de vil blive, og vi har efterhånden mange, som har været i virksomheden i både 10 og 20 år, siger Bent Achton.

- Når de får deres ansættelsesbrev, så skriver vi også velkommen til familien, for vi føler os som en stor familie her i firmaet.

Det kræver dog en indsats at skabe stemningen, når de fleste medarbejdere ikke har deres daglige gang butikken, men kører hjemmefra ud på opgaver.

- De skal dog komme ind mindst en gang om ugen, om det så er om morgenen eller i løbet af eftermiddagen er ligegyldigt, men det er vigtigt, at alle har en idé om, hvad vi hver især går og laver, og hvordan det går i virksomheden, siger Bent Achton, der også glæder sig til, at de igen kan lave arrangementer for medarbejderne. Det har nemlig vist sig svært på grund af de mange coronarestriktioner.

- Vores sidste arrangement var i efteråret. Her havde vi købt tophuer til alle, og så sørgede vi for en skål suppe, man kunne varme sig på, mens vi stod under åben himmel, siger Bent Achton.

I sin tid hos Leon Petersen var han med til at bygge gasdelen op, og han sørgede blandt andet for, at de var med helt fremme i forhold til den nye teknologi, der for alvor vandt indpas i slut 80'erne og start 90'erne. Dengang besluttede man sig for at dele virksomheden i to grene, hvor Bent Achton blev gjort til medejer af delen, der fik navnet Leon Petersen Gasservice. I forbindelse med købet for syv måneder siden valgte de nye ejere at samle virksomheden under et igen, men navnet Leon Petersen har de holdt fast i af respekt for den forretning, Leon byggede op.