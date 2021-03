40-årig sigtet for dokumentfalsk efter kørsel i fuld fart

Han stak dem et midlertidigt kørekort, da betjentene bad om at se det, men da de slog det op i databasen fremgik det ikke, at manden havde taget kørekort.

Han indrømmede på stedet, at han havde forfalsket et midlertidigt kørekort, og erstattet alt undtaget den prøvesagkyndiges underskrift.

Den 40-årige havde ikke generhvervet sin førerret i forbindelse med en tidligere frakendelse og kunne derfor ikke lovligt køre bil. Han blev sigtet for dokumentfalsk af det midlertidige kørekort og for kørsel uden førerret.

Sagen endte derfor med en sigtelse for at overtræde straffeloven for dokumentfalsk, som har fængsel i strafferammen oveni de to færdselsforseelser. Den 40-årige kan forvente at få sine sager afgjort ved et senere retsmøde.