Dommer i Roskilde har besluttet at varetægtsfængsle en 40-årig mand, der sigtes for at være trængt ind hos kvinde i Greve med en økse.

40-årig mand varetægtsfængslet for drabsforsøg og vold

[list]Politiet har d.d. fremstillet en 40-årig mand i retten i Roskilde, der er sigtet for drabsforsøg jf. straffelovens 237 jf. 21 samt overtrædelse af straffelovens 244.

Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen.

Mistænkte er d.d. blevet varetægtsfængslet jf. retsplejelovens 762, stk. 1 nr. 3 frem til den 7. juni.

- Der eneste jeg på nuværende tidspunkt kan sige er, at der er tale om et usædvanlig brutalt og voldsomt drabsforsøg, hvor den forurettede kvinde har været udsat for omfattende skarp og stump vold og været i livsfare – ligesom hendes 10-årige datter, der var tilstede ved overfaldet også har været udsat for vold. Vi efterforsker sagen massivt – og der udestår forsat en omfattende række efterforskningsskridt i sagen, udtaler vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, Efterforskningsenheden i Midt- og Vestsjællands politi.

Midt- og Vestsjællands politi er interesseret i, at høre fra vidner, der måtte have set, hørt eller oplevet noget mistænkeligt i eller omkring området ved Olsbækhave i Greve natten mellem torsdag og fredag den 11-12 maj i tidsrummet fra omkring midnat til 0400 – herunder om nogen skulle have lagt mærke til en person klædt i mørkt tøj – muligt kørende på en cykel.

Politiet er ligeledes interesseret i at høre, om nogen efterfølgende skulle have bemærket eller fundet efterladt:

- mørk beklædning

- mørk jakke og mørke - blålige bukser,

- sort elefanthue

- Kondisko / gummi sko

der kan være smidt, forsøgt bortskaffet eller efterladt i:

- Skraldespande,

- grønne områder, stisystemer, søer eller moser i området omkring Olsbækhave mod Nord – og ned mod strandområdet i østlig retning – de grønne områder omkring Greve idræts center og videre i sydøstlig retning til området omkring Lundemosen og videre ned mod Mosede Strand og Karlslunde Parkvej mod syd.I så fald bedes man ringe til politiet på 114.

- Vi har forsat behov for så mange gode oplysninger som overhovedet muligt fra befolkningen i en sag af grov og voldsom denne karakter”, oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, efterforskningsenheden, Midt- og Vestsjællands politi.