Den 40-årige mand, der er sigtet for drabsforsøg mod en 43-årig kvinde, forbliver varetægtsfængslet frem til den 28. juni, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Arkivfoto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: 40-årig mand forbliver varetægtsfængslet i sag om drabsforsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40-årig mand forbliver varetægtsfængslet i sag om drabsforsøg

Sydkysten - 06. juni 2018 kl. 14:52 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 40-årige mand fra Greve, som er sigtet for drabsforsøg mod en 43-årig kvinde fra Greve, vil forblive varetægtsfængslet frem til og med torsdag den 28. juni. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Anklager John Catre Nielsen vil ikke sige noget om politiets begrundelse for, at den 40-årige skal forblive varetægtsfængslet og henviser til, at sagen kører for lukkede døre.

Drabsforsøget mod den 43-årige kvinde fandt sted i kvindens hjem på Olsbækhave natten til fredag den 11. maj. Her var den 43-årige ifølge politiet i livsfare efter at have været udsat for omfattende skarp og stump vold. Kvindens 10-årige datter, der var til stede ved overfaldet, blev også udsat for vold.

Politiet blev alarmeret om overfaldet, efter at det lykkedes den 43-årige kvindes datter at gå over til en nabo, der så ringede til politiet. Senere samme dag, fredag den 11. maj, anholdt politiet den 40-årige mand, som har siddet varetægtsfængslet siden den 12. maj, hvor han blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.