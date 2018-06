370 børn festede i Havdrup

Crewet og Havdrup Gymnastikforening skabte en fantastisk fest i trygge rammer for de mange børn, som festede uden mor og far. Mange måneders forberedelser i Havdrup Gymnastik udmøntede sig i en festlig aften, som udover de mange børn blev gæstet af den populære kunstner BRO, som var aftenens hovednavn.

BRO leverede et brag af et show, lyder det i en pressemeddelelse fra arrangørerne. BRO tog sig godt af sine fans, idet han tog sig tid til at skrive autografer og tage selfies på vej ind og ud af hallen til den gruppe piger, som var for gamle til at deltage i Havdrup Børnerock, men som havde ventet mange timer udenfor.