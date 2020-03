Artiklen: 36-årigt skudoffer er uden for livsfare

Den 36-årige mand, der blev skudt i boligområdet Askerød i Hundige fredag aften, er uden for livsfare.

Her fremgår det, at manden blev ramt af skud i det ene ben, da han var ude at gå en tur i området.