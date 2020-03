34-årig med sprit i blodet talte telefon under kørsel

34-årig mand sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven i Ishøj. En politipatrulje standsede torsdag den 12. marts kl. 17.46 en 34-årig mandlig bilist på Ishøj Søvej i Ishøj, idet han benyttede håndholdt telefon under kørsel. Han blev sigtet for dette, som han erkendte i øjeblikket. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde kørekort. Manden blev desuden skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte i øjeblikket.

At køre med sprit i blodet kan blive dyrt: Bøden for førstegangs-spirituskørsel beregnes efter årsindtægt og promillestørrelse. Tjener man f.eks. 250.000 kroner, koster en promille på 0,51 første gang 5.000 kroner, en promille på 1 koster 10.000 kroner og 1,5 hele 15.000 kroner. Promiller fra 0,5 til 1,2 udløser en betinget frakendelse af kørekortet. Ved promiller over 1,2 mistes førerretten straks. Når frakendelsestiden er udløbet, skal man først gennemgå et særligt kursus om alkohol og trafik. Derefter skal man tage - og betale for - kørekort helt forfra. Promiller over 2 og gentagen spirituskørsel udløser fængselsstraf. Straffen kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde og afvikling af samfundstjeneste eller alkoholistbehandling. Hvis du tidligere har en dom for narkokørsel og efterfølgende kører spirituskørsel, vil det blive betragtet som værende anden gang du kører spirituskørsel.