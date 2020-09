En kvindelig bilist påkørte lørdag aften to parkerede biler og et vejskilt på Ulvemosevej i Havdrup i Solrød.

34-årig kvinde sparkede betjent i ansigtet

Her fandt politiet bilen parkeret og den formodede fører lige i nærheden, hvor hun gemte sig bag nogle skraldespande. Der var tale om en 34-årig kvinde fra Ringsted, som var spirituspåvirket. som der som bilejer og formodet fører på uheldstidspunktet i Havdrup blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. I forbindelse med anholdelsen satte hun sig til modværge, så politiet havde besvær med at få hende anbragt i patruljebilen. I den forbindelse sparkede hun den ene politibetjent i ansigtet, så sigtelserne mod hende kom også til at omfatte en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold mod politiet.