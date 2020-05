30-årig Kvinde kørte 192 på motorvej

På Køge Bugt Motorvejen ved Solrød Strand og Greve, torsdag klokken 20.56 blev en bilist målt til at køre med en gennemsnitshastighed på mindst 192 km/t ad motorvejen mod nord ved Greve, selv om højst tilladte hastighed er 110 km/t ifølge skiltningen. En 30-årig kvinde fra København S blev sigtet for hastighedsovertrædelsen.

Samme aften klokken 21.30 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med en gennemsnitshastighed på mindst 163 km/t på motorvejen i sydgående retning ved Solrød Strand, selv om højst tilladte hastighed også der er 110 km/t ifølge skiltningen. Her blev en 31-årig mand fra Næstved sigtet for hastighedsovertrædelsen.