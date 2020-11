Se billedserie Lokale gymnasieelever kæmper om finaleplads.

2c på Solrød Gymnasium deltager i mediecamp

Sydkysten - 14. november 2020 kl. 16:07 Kontakt redaktionen

Mange populære arrangementer aflyses eller udskydes på landets skoler p.g.a. corona, lige fra gallafest, studieture, idrætsdage og så videre. Ikke desto mindre knokler landets lærere på for at skabe andre spændende aktiviteter, og Solrød Gymnasium er ingen undtagelse. 2c skal for eksempel i samfundsfag og dansk omdannes fra gymnasieklasse til et større mediehus med fire redaktioner.

Lærerne er ikke længere undervisere, men chefredaktører, HR-konsulenter, coaches og kursusledere på samme tid. Klassen deltager sammen med 55 andre skoler i landet nemlig i Mediacamp Konkurrencen 2021 ved Syddansk Universitet, SDU. Som kickoff til arrangementet er Niels Møller Mikkelsen, journalist og underviser på Center for Journalistik på Syddansk Universitet, SDU.

Mediacamp er et digitalt tilbud til 2.-3. g. og 1-2. hf-klasser i gymnasiet i hele landet. Det faglige indhold på Mediacamp relaterer sig til samfundsfag, dansk og mediefag, idet de unge skal producere nyheder, reportager og portrætter inden for givne deadlines. Primo december sender 2c således deres udvalgte konkurrenceprodukter af sted, ét produkt per førnævnte genre, og så er det bare med at krydse alle fingre og tæer.

- 2c er en skøn, dygtig og positiv klasse. Så vores mål er at blive blandt de bedste 5 klasser, som går videre til den fysiske finale på SDU, fortæller lektor Trine Brix, der underviser klassen i dansk.

- Kommer vi i finalen med 4 andre klasser i landet, så kan vi drage til Odense på en tre dages camp på universitetet og minipraktik på en avisredaktion i januar 2021. Det er klart, at det vil være attraktivt at få foden endnu længere ind i kommunikationsbranchen for en lille tid, samtidigt med, at elevernes får trænet selve det at være nytænkende, mediekritisk og velskrivende i processen op til, fortsætter hun.

Eleverne på Solrød Gymnasium kommer i redaktioner bestående af elever til at arbejde med at vinkle aktuelt stof. De kommer til at lære at kommunikere direkte til en given målgruppe, og de kommer til at arbejde selvstændigt efter deadlines - med benspænd undervejs. Derudover skal de øve dét at gøre fælles arbejdsprocesser gode som professionelle kolleger. Og og de får videreudviklende kurser, når de ikke selv skriver løs. "Lær, producér, producér, producér". Dét bliver de to underviseres mantra i det fiktive mediehus fra nu til starten af december.

Allerede under Niels Møller Mikkelsen kickoff-arrangement i klassen er eleverne i gang med at skrive løs, hvilket artiklens billeder er bevis på. For lektor i samfundsfag og innovation, Flemming Lindquist Hansen, er det vigtigt at få abstraktion og faglighed til at gro sammen i et innovativt perspektiv med Media Camp 2020-2021. Både som samfund, som arbejdsstyrke og for det enkelte individ i deres hverdag er det vigtigt, at vi behersker selve det at kunne nytænke og tilpasse os fremtiden efterhånden som den rammer os. - Den næste generation skal agere under nogle vilkår, der ændrer sig endnu hurtigere end de har gjort de sidste 10 år. Det skal de på grund af den stigende konkurrence fra alverdens lande, hvor viden og udddannelsesniveau er stigende, nye teknologiske muligheder og produkter vokser frem med rekordfart.

Så 2c på Solrød Gymnasium er gået i journalistmode. For at lære at lave journalistik, ja. Men også for at styrketræne deres dansk- og samfundsfaglige viden, og deres kompetencer inden for kommunikation, innovation og konkurrerende