29-årig taget i at mixe en joint

Hundige: en 29-årig mand fra Århus blev søndag ved midnatstid sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

En patrulje opdagede, at manden og en ven var i færd med at mixe en joint ved Hundige Station. De blev derfor visiteret. Det viste sig, at den 29-årige var i besiddelse af et gram hash, mens vennen ikke var i besiddelse af noget ulovligt.