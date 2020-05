28-årig mand udsat for tasketyveri

Søndag den 10. maj kl. 21.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tyveri på Gildbrovej i Ishøj. To mænd på 16-18 år af anden etnisk herkomst kom kørende på knallert forbi en 28-årig mandlig fodgænger og rev mandens taske af hans skulder. Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

