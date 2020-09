27-årig kørte uden kørekort med narko i blodet

Anholdt for narkokørsel i Vallensbæk

Det viste sig, at føreren af bilen, en 27-årig mand, ikke havde førerret, skriver Københavns Vestegns Politi.

Manden blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Derudover førte en narkometertest til, at den 27-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Han erkendte begge forhold i øjeblikket.

Ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt køretøjet til den 27-årige, skriver politiet.