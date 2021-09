27-årig dømt for at smugle hash ind i fængsel

En 27-årig mand fra Ishøj er imødt otte måneders fængsel, seks af dem betingede, for at smugle knap 50 gram hash ind i et fængsel. Det skriver Vestegnens anklagere på Twitter. Derudover har han fået 120 timers samfundstjeneste. Anklagerne skriver samtidig, at manden derudover er dømt for et forhold om videreoverdragelse af narko.