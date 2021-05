Artiklen: 26-årig med kniv nedlagt af politihund: Var til fare for sig selv

Politiet var blevet tilkaldt af en bekendt den 26-årige, som frygtede, at manden ville bruge kniven til at gøre skade på sig selv.

I mere end to timer fra omkring klokken 19 til 21.15 havde flere patruljer slået ring om den 26-årige, mens en af politiets forhandlere uden held havde forsøgt at få ham til at smide kniven fra sig.