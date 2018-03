Se billedserie Mathias Caspersen er vel nok Danmarks yngste uddannede bedemand. Foto: Helle Midskov

24-årig bedemand: - Man bliver mindet om, at livet kun er til låns

Sydkysten - 30. marts 2018 kl. 11:06 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

24-årige Mathias Caspersen, som er ansat hos Bugtens Begravelsesforretning i Solrød, er vel nok Danmarks yngste uddannede bedemand.

Mathias har siden 1. september 2015 været ansat hos Bugtens Begravelsesforretning på Karlstrup Strandvej i Solrød og fik i slutningen af sidste år papir på, at han er uddannet bedemand. Det lå ellers ikke i kortene, at Mathias skulle vælge bedemandsfaget. Han drømte, som mange andre drenge gør, om at blive brandmand eller politimand. Det var da også drømmen om at blive betjent, der fik ham til at takke ja til weekend-afløsning hos Jan Regin Mortensen, som har Bugtens Begravelsesforretning.

- Min mor assisterede med ilægninger og kørsel hos Jan, og det førte i første omgang til, at jeg begyndte med lidt weekend-afløsning, inden det faste job blev en realitet. Efter endt HF-eksamen på Greve Gymnasium, var jeg i Beredskabsstyrelsen. Det var meningen, at jeg gerne ville være brandmand, men det er svært at få fuldtidsarbejde. Så jeg droppede tanken om en karriere som brandmand og arbejdede på at kvalificere mig til en uddannelse inden for politiet. Fritidsjobbet hos en bedemand ville ruste mig bedre til uddannelsen som politimand. Man får blandt andet erfaring med samtaler om svære emner og med mennesker i sorg, fortæller Mathias, som er født og opvokset i Solrød, men som i dag bor i Valby sammen med sin kæreste.

- Brandmand og politimand trak, da jeg havde en idé om, at der i de fag ikke er to dage, der er ens, og det er meget vigtigt for mig. Det fandt jeg også hurtigt ud af, at sådan er det heller ikke at være bedemand. Det er nye og anderledes opgaver, der skal løses hver gang. Det er først og fremmest en svær situation for de pårørende. De efterladte reagerer forskelligt på sorg, og det er vigtigt, at man er der for dem, og man hører på, hvad de har brug for, og tager hånd om de praktiske ting. Det er alt papirarbejdet, men også valg af blomster, kirke, tøj og så videre, siger Mathias.

Det uforudsigelige og de mange varierende opgaver tiltaler ham. Mathias er da heller ikke et øjeblik i tvivl om, at han har valgt det rigtige job, så drømmen om at blive politimand er ikke alene lagt på hylden, den er pakket helt væk.

Et særligt stof Med beslutningen om at ville arbejde som bedemand kom også ønsket om at få papir på det, han arbejder med, og her blev der også skubbet på fra Jan Regin Mortensens side.

Forretningen på Karlstrup Strandvej er med i brancheforeningen Danske Bedemænd, og der er det et krav, at man har uddannelsen. Så Mathias skulle på skolebænken, hvis han skulle fortsætte i forretningen i Solrød. Nogle bedemandsforretninger vælger ikke at være med i brancheforeningen, og der er det ikke et krav, at man er uddannet.

Uddannelsen til bedemand tager et år, og den indeholder to skoleophold med noget praktik ind i mellem. På skoleopholdene lærer man om samtaleteknik, etik, arveloven, attester, kulturhistorie, psykologi og meget mere.

- Det er en uddannelse, som giver nogle gode værktøjer til det daglige arbejde om, hvordan man på professionel vis håndterer alt, hvad en begravelse indebærer, forklarer han.

Mathias mener, at man udover at være serviceminded skal være lavet af et særligt stof for at bestride et job som bedemand, da man ofte bliver mindet om, at livet kun er til låns.

- Det er altid trist og hårdt for de efterladte at miste. Når man som bedemand kommer ud, så synes jeg, at det særligt er hårdt, når det er pludselige dødsfald. Det sætter livet i perspektiv og selvfølgelig også - når de døde kommer ned i en vis alder, forklarer han.

Kobler af - Jeg er super glad for, at min karriere har taget den drejning. Jeg har fundet den rette hylde for mig, siger han og fortsætter:

- Selv om folk lige i begyndelsen studser, når man ved sammenkomster siger, hvad man laver, så tager de det fint. Når man så har fortalt lidt om jobbet, så har mange en oplevelse, som de gerne vil dele. Mine drengevenner spurgte i begyndelsen sådan lidt haha-agtigt "er det så også dig, der putter dem i huller og kremerer". Der måtte jeg bare svare med et smil, "at det har jeg folk til". Men jeg har lært, at det er et fag, hvor man, når man kommer hjem, skal koble helt fra. Det gør jeg også, når jeg har fri, så løfter jeg vægte, griner han.

Vægtløftningen gav for år tilbage Mathias et danmarksmesterskab for juniorer, og Mathias klarer med lethed 90 kg i træk og 110 i stød.

