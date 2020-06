23-årig nægtede at blive narkotestet

Greve: Kl.21.05 søndag aften standsede en patrulje en 23-årig mand fra Frederiksværk for at lave en rutinemæssig kontrol af bil og fører.

Føreren viste tegn på at være narkopåvirket, så betjenten bad ham om at deltage en i en narkometertest. Dette nægtede den 23-årige, selvom det ifølge færdselslovens regler kræves, at man medvirker, når politiet anmoder om det.

Han blev derfor i stedet anholdt og sigtet for narkokørsel, for at få udtaget en blodprøve, som skal vise, om han var påvirket under kørslen. Den 23-årige blev herefter løsladt, og vil høre mere i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.