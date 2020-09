23-årig blæste af sted med 200 km/t i lånt bil

En bilist blev målt til at køre ad motorvejen mod syd med en hastighed på 200 km/t, selvom højeste tilladte hastighed på strækningen er 110 km/t.

Bilen blev standset, hvor det viste sig, at føreren, en 23-årig mand uden fast bopæl i Slagelse, ikke bare havde kørt alt for stærkt, men desuden var påvirket af narko og frakendt førerretten i en tidligere sag om narkokørsel.

Den unge mand blev derfor anholdt, sigtet for de mange overtrædelser og fik udtaget en blodprøve. Bilen havde den 23-årige lånt, så ejeren kan nu forvente en sigtelse for at overlade førerretten af sin bil til en uden kørekort.