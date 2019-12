Eleverne fra Sydkysten Gymnasium er på innovations camp. PR-foto

200 elever udarbejder bæredygtige idéer

Sydkysten - 15. december 2019 kl. 07:45

ISHØJ: FN's verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion var i centrum, da andetårs-eleverne på Sydkysten Gymnasium i sidste uge afholdt innovationscamp. Over to dage arbejdede eleverne intensivt med at skabe innovative og bæredygtige projekter på gymnasiet, som i disse år har stort fokus på FN's verdensmål. Innovationscampen skal ifølge vicerektor Maria Nyland Jensen ikke bare få elevernes øjne op verdensmålene, men også træne dem i forskellige arbejdsmetoder.

- Ideen bag innovationscampen er at have fokus på, at eleverne lærer at tænke anderledes og innovativt, i dette tilfælde i forhold til verdensmålene, fortæller Maria Nyland Jensen.

Samarbejder med institut

Innovationscampen blev afholdt i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut, hvis medarbejdere stod for en del af undervisningen. Her blev eleverne trænet i at tænke anderledes og gøre tingene på en anden måde i forhold til verdensmålene.

- Vi synes, at det er vigtigt at have verdensmålene i spil. Det er noget, vi også selv arbejder med hos os. Så det er fedt, når vi kan mærke, at mange af eleverne har arbejdet med verdensmålene før, og at de er kommet frem med nogle innovative og bæredygtige ideer, fortæller Morten Mølgaard fra Teknologisk Institut.

Et vinderhold kåres

Innovationscampen blev afsluttet med en finale, hvor et vinderhold blev kåret af et dommerpanel, som bestod af Sydkystens rektor og vicerektor, en medarbejder fra Teknologisk Institut og en iværksætter fra Ishøj Kommune.

Vinderne blev en gruppe på syv elever, som havde udviklet et projekt om at anskaffe sorteringsaffaldsspande til alle klasseværelser på gymnasiet. Det var en idé, der ifølge de fire dommere indeholdt kriterierne om miljøbesparelse, problemforståelse og realiserbarhed.

Ideen skal nu føres videre ud i livet og etableres på skolen.