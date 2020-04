20 unge anmeldt for at havde samlet sig ved Midtby Center

Tirsdag klokken 15.51 fik politiet en henvendelse om, at ca. 20 unge var forsamlet på et område mellem centret og togstationen, hvor de spillede fodbold og hørte musik. Politiet kørte til området og kunne kort efter oplyse, at der kun var tre drenge, som spillede fodbold. Politiet foretog derfor ikke yderligere, da ingen overtrådte reglerne i forbindelse med den særlige corona-lovgivning.