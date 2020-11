19-årig fundet død: Ikke offer for en forbrydelse

Den yngre mand, der torsdag morgen blev fundet død i et grønt område i Greve, har ikke været udsat for en forbrydelse. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på twitter.

Politiet skriver, at de er færdige med undersøgelserne i området, og de kan konkludere, at der er tale om en 19-årig mand fra Greve, og at der ikke er fundet tegn på, at han har været udsat for en kriminel handling.