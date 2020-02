Artiklen: 19-årig dømt for at sælge hash

En 19-årig mand har fået 20 dages fængsel og en advarsel om udvisning for at sælge hash.

Den 19-årige mand blev anholdt på Gildbrovej i Ishøj 22. maj 2018, hvor han på tidspunktet havde 13,38 gram hash på sig. Hashen var fordel på ni små poser, og retten mener derfor, at den var beregnet til videresalg. På sig havde han også 500 kroner, som han skulle have fået for salg af mindst otte gram hash.

Han nægtede sig skyldig i de to forhold, men retten mente, at det var tilstrækkeligt bevis for, at han solgte hash.