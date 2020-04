Artiklen: 18-årig mand sigtet for narkokørsel

En politipatrulje fra Københavns Vestegns Politi standsede torsdag den 9. april kl. 20.47 en 18-årig mandlig bilist på Vallensbæk Strandvej i Vallensbæk Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko. Manden erkendte begge sigtelser.