18-årig i kritisk tilstand efter arbejdsulykke

En 18-årig mand svæver mellem liv og død efter en arbejdsulykke fredag morgen. Ulykken fandt sted på et salatgartneri på Sognevejen i Karlslunde, hvor den unge mands trøje blev fanget af en valse, da han arbejdede under et transportbånd. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.