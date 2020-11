Tre adresser i Ishøj Kommune er blevet ransaget. Illustration Google Maps: Emil Kristensen

17 østeuropæere under samme tag: Razzia mod ulovlige beboelser

Politiet og Ishøj Kommune har gennemført en razzia, som har afsløret ca. 90 østeuropæere, der boede under ulovlige forhold

Sydkysten - 03. november 2020

Efter en række borgertip har politiet og Ishøj Kommune gennemført razzia på tre adresser i Ishøj. Under razziaen blev myndighederne mødt af omkring 90 personer fra forskellige østeuropæiske lande, som boede under ulovlige forhold.

- Én ting er, at udlændinge forsøger at bo så billigt som muligt, men en anden ting er, at vi har borgere, som udnytter situationen og tilbyder folk at bo under disse kummerlige forhold. Det er ulovligt og moralsk forkasteligt, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Alle ombygninger ulovlige Blandt de lokaliteter, som myndighederne rykkede ud til, er et parcelhus, hvor mindst 17 personer var indlogeret. De to andre lokaliteter er en erhvervsejendom og en landejendom, som var blevet ombygget til at rumme et stort antal beboere.

Begge ejendomme var blevet delt op i en lang række små rum, som alle var bygget ulovligt og ikke havde taget højde for bl.a. brandforholdene.

- Det er tydeligt, at udlejningerne er foregået systematisk. Vi kan se på bygningerne, at ejerne må have brugt lang tid på at indrette ejendommene, så de kan rumme flest muligt mennesker - uden at tage højde for deres sikkerhed, siger Ole Bjørstorp.

Kommunen i gang med sagen Eftersom alle beboerne kommer fra EU-lande, opholder de sig lovligt i Danmark, og politiet vil derfor ikke umiddelbart foretage sig yderligere i sagen. I stedet ligger sagen nu hos Ishøj Kommune.

- Omfanget og naturen af sagen gør, at vi nu skal se nærmere på lovgivningen for at finde ud af, hvordan vi håndterer sagen korrekt. Ejerne af bygningerne vil få mulighed for at forklare sig, og så må vi overveje en politianmeldelse. Desuden er vores kontrolenhed på sagen for at undersøge, om der er blevet snydt med offentlige midler, siger Ole Bjørstorp.

Arbejder i samme virksomhed De fleste af de østeuropæere, som blev registreret under razziaen, arbejder for den samme lokale virksomhed, og myndighederne har tidligere oplevet andre steder i Danmark, at corona-smitte kan vokse eksplosivt blandt udlændinge, der arbejder og bor tæt.

Håbet er, at de østeuropæiske arbejdere nu får ordnede boligforhold, så de ikke bidrager til øget smitte.

- Det er ikke ulovligt at bo tæt, men det er naturligvis ikke særlig smart i disse tider med smitte. Jeg håber derfor, at vi har været med til at tage en eventuel smitte i opløbet, siger borgmester Ole Bjørstorp.