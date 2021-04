17-årig sigtet i sag om tyveri af crossmaskiner

Den 17-årige blev anholdt søndag formiddag i sit hjem, da han er mistænkt for at være den ene gerningsmands ved indbruddet. Sagen er fortsat under efterforskning, da der formodes at være flere gerningsmænd på fri fod. Anklageren begærer dørlukning ved grundlovsforhøret, hvorfor politiet ikke kan oplyse yderligere om efterforskningen på nuværende tidspunkt.